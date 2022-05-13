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Бойцы спецотряда "Щит Василькова" вместе с ГУР МО оттеснили оккупантов из Запорожской области

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Пятница 13 мая 2022 18:44
Бойцы спецотряда "Щит Василькова" вместе с ГУР МО оттеснили оккупантов из Запорожской области Фото: бойцы спецотряда "Щит Василькова" вместе с ГУР МО оттеснили немцев из Запорожской области (aspi.com.ua)
Автор: Илона Свиридова

Защитники Киевской области из отряда "Щит Василькова" в начале мая провели ряд тренировок. В том числе учения по боевой стрельбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спецотряда.

После этого они отправились в боевую командировку на Запорожье, чтобы оттеснить оккупантов с украинской земли.

Отмечается, что "Щит Василькова" под командованием Андрея Мельника вместе с воинами ГУР МО успешно уничтожают российскую технику и оккупантов.

Бойцы спецотряда &quot;Щит Василькова&quot; вместе с ГУР МО оттеснили оккупантов из Запорожской областиБойцы спецотряда &quot;Щит Василькова&quot; вместе с ГУР МО оттеснили оккупантов из Запорожской областиБойцы спецотряда &quot;Щит Василькова&quot; вместе с ГУР МО оттеснили оккупантов из Запорожской области

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