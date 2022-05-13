Бойцы спецотряда "Щит Василькова" вместе с ГУР МО оттеснили оккупантов из Запорожской области
Фото: бойцы спецотряда "Щит Василькова" вместе с ГУР МО оттеснили немцев из Запорожской области (aspi.com.ua)
Защитники Киевской области из отряда "Щит Василькова" в начале мая провели ряд тренировок. В том числе учения по боевой стрельбе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спецотряда.
После этого они отправились в боевую командировку на Запорожье, чтобы оттеснить оккупантов с украинской земли.
Отмечается, что "Щит Василькова" под командованием Андрея Мельника вместе с воинами ГУР МО успешно уничтожают российскую технику и оккупантов.