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Бійці спецзагону "Щит Василькова" разом з ГУР МО відтіснили окупантів з Запорізькій області

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П'ятниця 13 травня 2022 18:44
Бійці спецзагону "Щит Василькова" разом з ГУР МО відтіснили окупантів з Запорізькій області Фото: бійці спецзагону "Щит Василькова" разом з ГУР МО відтіснили окупантів з Запорізькій області (aspi.com.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Захисники Київської області з загону "Щит Василькова" на початку травня провели низку тренувань. У тому числі вишкіл з бойової стрільби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спецзагону.

Після цього вони відправились у бойове відрядження на Запоріжжя, аби відтиснути окупантів з української землі.

Зазначається, що "Щит Василькова" під командуванням Андрія Мельника разом з воїнами ГУР МО успішно нищать російську техніку та окупантів.

Бійці спецзагону &quot;Щит Василькова&quot; разом з ГУР МО відтіснили окупантів з Запорізькій областіБійці спецзагону &quot;Щит Василькова&quot; разом з ГУР МО відтіснили окупантів з Запорізькій областіБійці спецзагону &quot;Щит Василькова&quot; разом з ГУР МО відтіснили окупантів з Запорізькій області

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