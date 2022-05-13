Бійці спецзагону "Щит Василькова" разом з ГУР МО відтіснили окупантів з Запорізькій області
Фото: бійці спецзагону "Щит Василькова" разом з ГУР МО відтіснили окупантів з Запорізькій області (aspi.com.ua)
Захисники Київської області з загону "Щит Василькова" на початку травня провели низку тренувань. У тому числі вишкіл з бойової стрільби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спецзагону.
Після цього вони відправились у бойове відрядження на Запоріжжя, аби відтиснути окупантів з української землі.
Зазначається, що "Щит Василькова" під командуванням Андрія Мельника разом з воїнами ГУР МО успішно нищать російську техніку та окупантів.