Бійці спецзагону "Щит Василькова" разом з ГУР МО відтіснили окупантів з Запорізькій області

Захисники Київської області з загону "Щит Василькова" на початку травня провели низку тренувань. У тому числі вишкіл з бойової стрільби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спецзагону.

Після цього вони відправились у бойове відрядження на Запоріжжя, аби відтиснути окупантів з української землі.

Зазначається, що "Щит Василькова" під командуванням Андрія Мельника разом з воїнами ГУР МО успішно нищать російську техніку та окупантів.