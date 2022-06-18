Бойцы Днепропетровской области получили бронежилеты и каски от "Метинвеста"

Военнослужащие из Днепропетровской области получили очередную партию защиты: им доставили 450 касок и столько же бронежилетов, из них 100 - с системой разгрузки. Передала средства защиты компания "Метинвест".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Плиты для жилетов изготовили на предприятиях "Метинвеста". Результаты отстрелов показали, что калибр 5,45 и 7,62 их не пробивает.

"Мы патриоты своей страны и хотим жить в свободной Украине. Для того, чтобы это было реальностью, чтобы мы выгнали врага с нашей территории, мы будем делать все необходимое", - заявил генеральный директор комбината "Запорожсталь" Александр Мироненко.

Напомним, ранее "Метинвест" передал ГУР партию дронов на более 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназа.

В конце мая группа направила воинской части Нацгвардии Украины 1000 единиц средств защиты, а ранее - предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн.

Всего же с начала войны Метинвест направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн.