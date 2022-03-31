Бойцы "Азова" в Мариуполе за день уничтожили три танка противника

Отдельный отряд специального назначения "Азов" в ожесточенных городских боях в Мариуполе 30 марта уничтожил три танка российской армии. Также сообщается о серьезных кадровых потерях противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram отдельного отряда специального назначения "Азов".
Кроме трех танков, бойцы отряда "Азов" нанесли серьезный ущерб личному составу вражеской пехоты, в том числе спецназу ГРУ РФ. Сообщается, что потери оккупантов за день составили 64 человека.
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