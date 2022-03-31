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Бойцы "Азова" в Мариуполе за день уничтожили три танка противника

Подбитая российская техника (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Отдельный отряд специального назначения "Азов" в ожесточенных городских боях в Мариуполе 30 марта уничтожил три танка российской армии. Также сообщается о серьезных кадровых потерях противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram отдельного отряда специального назначения "Азов".

Кроме трех танков, бойцы отряда "Азов" нанесли серьезный ущерб личному составу вражеской пехоты, в том числе спецназу ГРУ РФ. Сообщается, что потери оккупантов за день составили 64 человека.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Мариуполь