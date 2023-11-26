Бойовики ХАМАС передали Червоному Хресту нову групу заручників

Представники Червоного Хреста щойно переправили заручників до Єгипту. За інформацією, що надійшла до ЦАХАЛ, звільнено 17 заручників, у тому числі 13 ізраїльських (8 жінок та 5 дітей) та 4 тайські заручники.

Заручників доставлять на контрольно-пропускний пункт Рафах у Єгипті та передадуть ізраїльській владі. Потім їх доправлять до країни через бічний вхід на контрольно-пропускному пункті Керем-Шалом.

Тепер зі звільненими заручниками працюють спецвійська та сили ISA. Звільнені заручники пройшли первісне медичне обстеження на території Ізраїлю. Солдати ЦАХАЛа, як і раніше, супроводжуватимуть їх на шляху до ізраїльських лікарень, де вони возз'єднаються зі своїми сім'ями.

Ізраїль домовився з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників.

13 громадян Ізраїлю та 11 іноземних громадян. Їх доправили до лікарень по всьому Ізраїлю, де вони зустрінуться зі своїми близькими.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна.