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Бойовики ХАМАС передали Червоному Хресту нову групу заручників

Фото: ХАМАС передав Червоному Хресту нову групу заручників (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Червоний Хрест прийняв другу групу заручників ХАМАС у Єгипті. Повідомляється про передачу 17 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні Сили Ізраїлю та The Times of Israel.

Представники Червоного Хреста щойно переправили заручників до Єгипту. За інформацією, що надійшла до ЦАХАЛ, звільнено 17 заручників, у тому числі 13 ізраїльських (8 жінок та 5 дітей) та 4 тайські заручники.

Заручників доставлять на контрольно-пропускний пункт Рафах у Єгипті та передадуть ізраїльській владі. Потім їх доправлять до країни через бічний вхід на контрольно-пропускному пункті Керем-Шалом.

Тепер зі звільненими заручниками працюють спецвійська та сили ISA. Звільнені заручники пройшли первісне медичне обстеження на території Ізраїлю. Солдати ЦАХАЛа, як і раніше, супроводжуватимуть їх на шляху до ізраїльських лікарень, де вони возз'єднаються зі своїми сім'ями.

Ізраїль домовився з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників.

13 громадян Ізраїлю та 11 іноземних громадян. Їх доправили до лікарень по всьому Ізраїлю, де вони зустрінуться зі своїми близькими.

Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

 

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