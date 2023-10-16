Бойовика "ДНР" засудили до 15 років в'язниці, він стріляв у полонених українців

Бойовика "ДНР" засудили до 15 років в'язниці за злочини проти полонених українців. Він прострілював ноги цивільним і вибивав із них свідчення в "роботі" на ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Про кого йдеться

Як встановило слідство, засудженим є колишній мешканець окупованої Жданівки в Донецькій області, який ще у 2014 році добровільно приєднався до терористів на сході України.

На початку повномасштабного вторгнення РФ його "відрядили" до складу 3-го стрілецького взводу 1-ї роти 5-го батальйону 109-го полку Південного військового округу Росії.

Разом із російськими окупантами він воював проти Сил оборони та брав участь у захопленні лівобережної частини Херсонської області.

Злочини бойовика "ДНР"

Зловмисник знущався з людей і погрожував їм убивством. Задокументовано факти, коли він прострілював ноги викраденим жителям області або стріляв поруч із головою потерпілих, імітуючи розстріл.

Також бойовик знущався над мирними жителями регіону, зокрема намагався "вибити" з них "зізнання" у причетності до руху опору.

Яке покарання призначили бойовику

Співробітники СБУ та спецпризначенці ЗСУ затримали бойовика внаслідок спецоперації на тимчасово окупованій частині регіону. Таким чином зловмисника було виведено на підконтрольну територію України, щоб притягнути до відповідальності.

Фото: Бойовик (facebook.com/pgo.gov.ua)

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Суд призначив йому 12 років тюремного ув'язнення. З огляду на те, що зловмисник раніше був засуджений за державну зраду, суд, за сукупністю злочинів, призначив йому 15 років за гратами.

Судові вироки зрадникам України

Мешканка Хмельницької області допомогла РФ завдати удару по Полонській громаді. Її засудили до 15 років в'язниці за держзраду.

Суд відправив на 15 років до в'язниці чотирьох бойовиків, які разом із "вагнерівцями" штурмували позиції ЗСУ на Донбасі.