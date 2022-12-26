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Бойовика "ДНР" ув'язнили на 9 років за пограбування людей під час окупації

Фото: бойовика "ДНР" ув'язнили на 9 років за пограбування людей під час окупації (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 грудня, Котелевський районний суд Полтавської області виніс обвинувальний вирок бойовику "ДНР" за злочин, який він вчинив на окупованій території Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прокуратури Харківської області в Telegram.

Прокурори у суді довели, що 23 лютого чоловік під час загальної мобілізації був призваний до лав так званої армії "ДНР" для участі у проведенні бойових дій проти України на боці Російської Федерації.

У березні бойовик перебував у селі Руські Тишки Харківського району, яке на той час знаходилось під контролем окупантів. Він отримав наказ від представника 13 складу 25-ої мотострілецької бригади ЗС РФ проникнути у будинок чоловіка, який, за даними російської розвідки, передавав координати розташування окупантів у вказаному селі українським військовим.

Бойовик проник до будинку та пограбував власників. З собою зловмисник забрав їх особисті речі та дорогоцінні ювелірні прикраси, спричинивши матеріальну шкоду на суму майже 400 тисяч гривень.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним бойовика так званої "ДНР" у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в Україні засудили чотирьох учасників російської ДРГ, які викрадали та катували людей в Харківській області. Кожен отримав 11 років в'язниці.

Раніше ми писали, що бойовика так званої "Луганської народної республіки" засудили до 10 років в'язниці, за те, що він брав участь у боях на Донбасі. Зокрема взяв участь у штурмі Рубіжного та Сєвєродонецька.

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