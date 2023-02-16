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Бойове "злагодження" йде за планом? Окупанти придумали пояснення вибухів у Армянську

Фото: окупанти придумали пояснення вибухів у Армянську (ілюстрація\GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Окупаційна влада в Криму більше години думала над поясненням вибухів у Криму. У результаті вибухи назвали бойовим "злагодженням" російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "радника голови" анексованого Криму Олега Крючкова.

"По Армянську. На півночі від міста наші підрозділи проводять бойове злагодження з використанням різних боєприпасів", - написав він.

Як повідомлялось, в Армянську на півночі Криму пролунали вибухи. Очевидці стверджували про роботу ППО. Пізніше стало відомо, що вибух стався в одній з російських військових частин у районі Армянська.

Нагадаємо, російська окупаційна "влада" тимчасово окупованого Севастополя 16 лютого заявила про "атаку безпілотників" і роботу ППО.

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вибухиКрымАрмянск