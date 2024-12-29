UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Бойова готовність армії Німеччини становить лише 50%, - комісар Бундестагу

Фото: нинішня бойова готовність недостатня (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Рівень бойової готовності багатьох підрозділів збройних сил Німеччини становить лише 50%. Крім того, в армію необхідно набрати ще більше солдатів.

Про це заявила комісар Бундестагу зі збройних сил Єва Хегль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv.

За словами берлінського політика від СДПН, для досягнення цільового показника у 203 тисячі солдатів не вистачає ще близько 20 тисяч чоловіків і жінок. У зв'язку з цим вона закликає активізувати зусилля з набору особового складу для Бундесверу.

"Крім того, багато посад не заповнені", - заявила Хегль.

Говорячи про фактичний рівень бойової готовності, вона зазначила, що в багатьох підрозділах показник становить лише близько 50%. Політик попередила, що "цього явно недостатньо" з огляду на напружену ситуацію у сфері безпеки після вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що в Німеччині почалася масштабна підготовка до потенційного конфлікту з Росією. За твердженням експертів, зіткнення може мати на країну більш значний вплив, ніж війна в Україні.

Що відомо про "План операції “Німеччина” - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БундестагБундесвер