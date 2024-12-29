Бойова готовність армії Німеччини становить лише 50%, - комісар Бундестагу

Рівень бойової готовності багатьох підрозділів збройних сил Німеччини становить лише 50%. Крім того, в армію необхідно набрати ще більше солдатів.

Про це заявила комісар Бундестагу зі збройних сил Єва Хегль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv.

За словами берлінського політика від СДПН, для досягнення цільового показника у 203 тисячі солдатів не вистачає ще близько 20 тисяч чоловіків і жінок. У зв'язку з цим вона закликає активізувати зусилля з набору особового складу для Бундесверу.

"Крім того, багато посад не заповнені", - заявила Хегль.

Говорячи про фактичний рівень бойової готовності, вона зазначила, що в багатьох підрозділах показник становить лише близько 50%. Політик попередила, що "цього явно недостатньо" з огляду на напружену ситуацію у сфері безпеки після вторгнення Росії в Україну.