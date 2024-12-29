Боевая готовность армии Германии составляет лишь 50%, - комиссар Бундестага

Уровень боевой готовности многих подразделений вооруженных сил Германии составляет лишь 50%. Кроме того, в армию необходимо набрать еще больше солдат.

Об этом заявила комиссар Бундестага по вооруженным силам Ева Хегль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv .

По словам берлинского политика от СДПГ, для достижения целевого показателя в 203 тысячи солдат не хватает еще около 20 тысяч мужчин и женщин. В связи с этим она призывает активизировать усилия по набору личного состава для Бундесвера.

"Кроме того, многие должности не заполнены", - заявила Хегль.

Говоря о фактическом уровне боевой готовности, она отметила, что во многих подразделениях показатель составляет всего около 50%. Политик предупредила, что "этого явно недостаточно", учитывая напряженную ситуацию в сфере безопасности после вторжения России в Украину.