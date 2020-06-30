Бойко и Зеленский выходят во второй тур выборов президента, - опрос

Фото: Юрий Бойко (из открытых источников)

За Владимира Зеленского проголосовали бы 34,6% избирателей, определившихся с выбором, за Юрия Бойко - 20%

Если бы президентские выборы состоялись сегодня, во второй тур вышли бы президент Владимир Зеленский и сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Согласно данным опроса, за Владимира Зеленского проголосовали бы 34,6% избирателей, определившихся с выбором, за Юрия Бойко - 20%.

Кроме того, в Верховную Раду на данный момент проходят четыре партии. Лидирует "Слуга народа" - 30,3% среди определившихся с выбором, но значительно сократила отрыв от нее "Оппозиционная платформа - За жизнь", за которую готовы голосовать 21,8 избирателей.

Напомним, ранее гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто указывал, что разочаровавшиеся в нынешнем президенте избиратели преимущественно стали сторонниками лидера"Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко.



"Те 26 процентов, которые разочаровались в действующем президенте, стали преимущественно избирателями Бойко. И это именно те люди, которые недовольны курсом на ЕС", - объяснил эксперт.

При этом гендиректор КМИС отметил, что в Украине "возросло число людей, которые за независимый путь и внеблоковость".

В рамках опроса Центром Разумкова было опрошено 2017 человек во всех регионах Украины, кроме Крыма и неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 2,3%.

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Автор: РБК-Украина