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Бойко і Зеленський виходять у другий тур виборів президента, - опитування

Новини » Політика     30.06.2020 - 16:31
Бойко і Зеленський виходять у другий тур виборів президента, - опитування
Фото: Юрій Бойко (з выдкритих джерел)

За Володимира Зеленського проголосували б 34,6% виборців, що визначилися з вибором, за Юрія Бойка - 20%

Якби президентські вибори відбулися сьогодні, у другий тур вийшли б президент Володимир Зеленський і співголова Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Згідно з даними опитування, за Володимира Зеленського проголосували б 34,6% виборців, що визначилися з вибором, за Юрія Бойка - 20%.

Крім того, у Верховну Раду на цей момент проходять чотири партії. Лідирує "Слуга народу" - 30,3% серед тих, хто визначився з вибором, але значно скоротила відрив від неї "Опозиційна платформа - За життя", за яку готові голосувати 21,8 виборців.

Нагадаємо, раніше гендиректор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто вказував, що ті, хто розчарувався в нинішньому президентові, переважно стали прихильниками лідера"Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка.

"Ті 26 відсотків, які розчарувалися у чинному президентові, стали переважно виборцями Бойко. І це саме ті люди, які незадоволені курсом на ЄС", - пояснив експерт.

При цьому гендиректор КМІС зазначив, що "в Україні зросло число людей, які за незалежний шлях і позаблоковість".

В рамках опитування Центром Разумкова було опитано 2017 осіб у всіх регіонах України, окрім Криму та неконтрольованих територій Донецької та Луганської областей. Похибка не перевищує 2,3%.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Володимир ЗеленськийЮрій Бойкопрезидентські вибори
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