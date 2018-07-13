Бойко: мы заставили власть выплатить долги шахтерам

50 тыс. человек выплатят задолженность по зарплате

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил, что они заставили власть выплатить долги шахтерам. Об этом Бойко сказал, комментируя принятие законопроекта №8362, сообщает пресс-служба партии.

"Было принято важное решение - законопроект №8362, который разблокировал выплату зарплат шахтерам. Мы были одними из инициаторов этого законопроекта. Мы поддержали этот законопроект. Поэтому я доволен, что, наконец, люди получат то, что они заработали", - заявил Бойко, отметив, что для этого шахтерам пришлось приходить митинговать под Верховную раду.

По словам Бойко, благодаря принятому закону, долги по зарплате выплатят 50 тыс. шахтеров.

"Чисто техническая процедура - заплатить за уголь - превратилась в законодательную эпопею. Но я доволен, что, наконец, это произошло. Наконец они получат деньги. Это 50 тысяч человек. Я доволен, что мы "пробили" этот закон", - отметил он.

Кроме того, по словам Бойко, чтобы парламент каждый раз не превращать в "пожарную команду", "Оппоблок" настаивает на внедрении правительством государственной политики по поддержке угольной отрасли, поскольку, "когда вместо министра энергетики руководят "смотрящие", то порядка не будет".

"Закрылась сессия, депутаты ушли на каникулы, все, что они удосужились сделать, это под давлением ультиматумов поддержать несколько законопроектов, которые действительно касались и решали проблемы людей. Все остальное - это были чисто политические вещи. Все те реформы, которые они напринимали, нужно отменить, и вообще, этому парламенту лучше после каникул вообще не возвращаться в сессионный зал, потому что главный вопрос - мира и развития экономики они все равно решить не способны", - заявил он Бойко.