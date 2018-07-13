Бойко: ми змусили владу виплатити борги шахтарям

50 тис. людей виплатять заборгованість по зарплаті

Співголова парламентської фракції "Опозиційного блоку" Юрій Бойко заявив, що вони змусили владу виплатити борги шахтарям. Про це Бойко сказав, коментуючи прийняття законопроекту №8362, повідомляє прес-служба партії.

"Було прийнято важливе рішення - законопроект №8362, який розблокував виплату зарплат шахтарям. Ми були одними з ініціаторів цього законопроекту. Ми підтримали цей законопроект. Тому я задоволений, що, нарешті, люди отримають те, що вони заробили", - заявив Бойко, відзначивши, що для цього шахтарям довелося приходити мітингувати під Верховну раду.

За словами Бойка, завдяки прийнятому закону, борги із зарплати виплатять 50 тис. шахтарів.

"Чисто технічна процедура - заплатити за вугілля - перетворилася в законодавчу епопею. Але я задоволений, що, нарешті, це сталося. Нарешті вони отримають гроші. Це 50 тисяч чоловік. Я задоволений, що ми "пробили" цей закон", - зазначив він .

Крім того, за словами Бойка, щоб парламент кожного разу не перетворювати в "пожежну команду", "Оппоблок" наполягає на впровадженні урядом державної політики щодо підтримки вугільної галузі, оскільки, "коли замість міністра енергетики керують "дивляться", то порядку не буде".

"Закрилася сесія, депутати пішли на канікули, все, що вони спромоглися зробити, це під тиском ультиматумів підтримати кілька законопроектів, які дійсно стосувалися і вирішували проблеми людей. Все інше - це були чисто політичні речі. Всі ті реформи, які вони наприймали, потрібно скасувати, і взагалі, цьому парламенту краще після канікул взагалі не повертатися до сесійної зали, тому що головне питання - миру і розвитку економіки вони все одно вирішити не здатні", - заявив він Бойко.