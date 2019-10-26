Бойко: власть оказалась не готова к разведению войск на линии соприкосновения

Власть оказалась не готова к разведению войск на линии соприкосновения. Об этом сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "Интер", передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОПЗЖ.

"Власть оказалась не готова действовать решительно в вопросе разведения войск. Испугались националистических групп и мирный процесс опять застопорился. Разведение войск является неотъемлемой частью Минских соглашений, это важный шаг на пути к миру. Каждый избиратель, который голосовал за мир, имеет право знать, что делает власть, чтобы реализовать его выбор", - считает Бойко.

Он также отметил, что были запущены различные "фейки" о том, что произойдёт на линии соприкосновения в случае разведения войск.

"Мы, к сожалению, так и не получили внятного ответа от министра обороны, что вообще это значит: почему были фейки запущены - что после разведения войск 30 городов остаются на неконтролируемой территории, что войска окажутся в чистом поле без фортификационных сооружений. На это ответа мы не получили", - отметил народный депутат.

Бойко также утверждает, что люди двумя руками "за" разведение войск.

"Несколько дней назад я был в поселке Золотом (Луганская обл.), которое фигурирует во всех сводках и когда собрались люди - больше 500 человек на площади - я говорю: кто за то, чтобы было разведение войск, чтобы прекратилась стрельба - и весь поселок поднял руки. Все "за". Это главное, и это надо выполнять", - резюмировал сопредседатель фракции.