Бойко: спекуляции вокруг отведения войск на Донбассе могут навредить мирному процессу

Сегодня вокруг разведения войск в районе Петровского и Золотого, которое должно было начаться еще 7 октября, существует очень много спекуляций, что может навредить мирному процессу. Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко во время общения с журналистами в Верховной раде в среду, 16 октября.

"Мы потеряли 7% территории. Мы хотим её вернуть? Хотим. Мы выступаем за то, чтобы был компромисс и мирный процесс возвращения территорий и людей. А те, кто выдвигают ультиматумы, идут путем блокирования этого процесса. Мы категорически против этого. Большинство украинцев хотят прекращения войны, хотят возвращения территорий и людей в страну. И мы отстаиваем эту позицию. Это была наша инициатива пригласить в Верховную Раду начальника Генерального штаба, спикер сказал, что это будет министр обороны. Хорошо, пусть это будет министр обороны. Кто-то должен прийти и четко сказать: мы разводим войска вот таким образом, это так будет проходить, наши войска не останутся в поле, они будут в полном порядке, и мы движемся мирным путем", – отметил Бойко.

Он еще раз подчеркнул, что сегодня вокруг процесса разведения войск в Донбассе существует очень много политических спекуляций.

"Очень многие политики, которые остались вне парламента, спекулируют на этом, рассказывают разные "страшилки" – что 30 городов остаются без контроля Украины, увеличивается неконтролируемая территория. Начальник Генерального штаба или министр обороны, если он знает, должен рассказать, как будет проводиться разведение войск. Это важно услышать и обществу, и депутатам", – резюмировал Бойко.

В пятницу, 18 октября, на Час вопросов к правительству приглашены министр обороны, министр энергетики и защиты окружающей среды и министр иностранных дел.