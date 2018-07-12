Бойко: рейдерство в селах стало "бизнесом" для чиновников

Политик уверен, что изменить эту ситуацию можно, только поменяв власть

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко в Умани провел встречу с представителями Всеукраинской аграрной рады (ВАР), на которой присутствовали сельхозпроизводители из Черкасской, Одесской, Киевской и Кировоградской областей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Оппоблока".

По данным пресс-службы, главным вопросом стало рейдерство, которое приобрело в Украине катастрофические масштабы, и за ночь можно лишиться всего.

"Просыпаешься утром, смотришь в реестр, а ты уже не собственник. Чтобы всё вернуть – или неси деньги, или с твоего поля вывезут всю технику, зерно, могут забрать урожай", – рассказывает глава ВАР Андрей Дыкун.

Как подчеркнул Бойко, рейдерство в селе – это бизнес государственных чиновников.

"Невозможно себе представить, чтобы нотариус, не пользуясь поддержкой чиновника из Минюста, или из правоохранительных органов, может вот так просто взять и переписать землю на другого. Он же не самоубийца. Все эти парамилитарные организации, которые работают под крышей правоохранителей – все это звенья одной цепи. Госчиновники, оседлав эту деятельность, крышуют, и никакими законами не изменить это безобразное позорное явление. Сегодняшняя власть полностью погрязла в этом", – сказал Бойко.

Кроме того, представители ВАР рассказали сопредседателю фракции оппозиционеров о своей законотворческой деятельности, в частности в части законопроектов №8121 о противодействии рейдерству, который Верховная рада приняла 10 июля в первом чтении, и №6527-д о кооперации, голосование по которому откладывается.

Сопредседатель фракции пообещал поддержку "Оппоблока" в голосовании законопроектов, направленных на защиту фермерства и развития сельского хозяйства. Также депутатские запросы от оппозиционеров будут направлены в Минюст.