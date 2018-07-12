Бойко: рейдерство в селах стало "бізнесом" для чиновників

Політик впевнений, що змінити цю ситуацію можна, лише змінивши владу

Співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко в Умані провів зустріч з представниками Всеукраїнської аграрної ради (ВАР), на якій були присутні сільгоспвиробники з Черкаської, Одеської, Київської та Кіровоградської областей. Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Опоблоку".

За даними прес-служби, головним питанням стало рейдерство, яке набуло в Україні катастрофічних масштабів, і за ніч можна втратити все.

"Прокидаєшся вранці, дивишся в реєстр, а ти вже не власник. Щоб все повернути – або неси гроші, або з твого поля вивезуть всю техніку, зерно, можуть забрати врожай", – розповідає голова ВАР Андрій Дикун.

Як підкреслив Бойко, рейдерство в селі – це бізнес державних чиновників.

"Неможливо собі уявити, щоб нотаріус, не користуючись підтримкою чиновника з Мін'юсту, або з правоохоронних органів, може ось так просто взяти і переписати землю на іншого. Він ж не самогубець. Всі ці парамілітарні організації, які працюють під дахом правоохоронців – все це ланки одного ланцюга. Держчиновники, осідлавши цю діяльність, кришують, і ніякими законами не змінити це потворне ганебне явище. Сьогоднішня влада повністю загрузла в цьому", – сказав Бойко.

Крім того, представники ВАР розповіли співголові фракції опозиціонерів про свою законотворчу діяльність, зокрема в частині законопроектів №8121 про протидію рейдерству, який Верховна рада прийняла 10 липня в першому читанні, і №6527-д про кооперацію, голосування по якому відкладається.

Співголова фракції пообіцяв підтримку "Опоблоку" в голосуванні законопроектів, спрямованих на захист фермерства та розвитку сільського господарства. Також депутатські запити від опозиціонерів будуть направлені до Мін'юсту.