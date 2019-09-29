Бойко раскритиковал проект госбюджета и предложил альтернативный вариант

Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко считает проект госбюджета на 2020 год несправедливым и антинародным. Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер", передает пресс-служба ОПЗЖ.

"Мы, когда посмотрели на бюджет-2020, и если у кого-то еще были иллюзии, что пришла новая власть, будут изменения, улучшения, развитие, то, если бы не поменялись лица, то это был бы бюджет Яценюка и Гройсмана. Мы подали альтернативный вариант", - сказал Бойко.

Он заверил, что в проекте бюджета от ОПЗЖ учтены необходимые людям социальные выплаты, увеличен прожиточный минимум, подняты минимальные зарплаты, пенсии.

"Мы изменили бюджет по снижению тарифов, по увеличению минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Мы знаем, и показали, где взять ресурсы на это", - отметил народный депутат.

Политик также обратил внимание на некоторые цифры: 28 млрд гривен в новом проекте бюджета власть предусмотрела на СНБО, а суммарный бюджет на силовиков, включая армию, - 245 млрд грн.

"Это больше, чем на здравоохранение, образование, науку и соцвыплаты вместе взятые. Как можно голосовать за такой бюджет? Мы будем вносить свои изменения. Бюджет несправедливый и антинародный, его нельзя принимать. Понятно, что нет идеальных бюджетов, но затягивать пояса за счет обездоленных нельзя. Нельзя увеличивать выплаты на какие-то новые правоохранительные структуры, которые вроде будут честными, и вроде как будут бороться с коррупцией. Мы уже видели, как это происходило. Строить полицейское государство в бедном обществе мы не дадим", - подчеркнул нардеп.