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Бойко: попытка фальсификации выборов на 49 округе - грязная политическая борьба

Новости » Выборы 2019    23.07.2019 - 18:09
Бойко: попытка фальсификации выборов на 49 округе - грязная политическая борьба
Фото: Юрий Бойко (пресс-служба)

Бойко прокомментировал ситуацию на округе

Попытки фальсифицировать выборы на 49-м округе – это продолжение грязной политической борьбы оппонентов "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом заявил сооснователь партии Юрий Бойко, передает официальный сайт политсилы.

"Абсолютно понятная ситуация, когда не могут смириться с поражением. Но больше всего настораживает легкомыслие членов Окружной комиссии 49 округа, когда в рабочее время покидают заседание и не выполняют своих прямых функций. Это нарушение законодательства, и если они сейчас не одумаются, то им придется отвечать. Уже оформлены заявления в правоохранительные органы. Пример президентской кампании должен был остудить горячие головы, которые хотят нарушить законодательство. Им нужно одуматься, вернуться и выполнить свой профессиональный долг. И не заниматься какими-то инсинуациями в угоду проигравшему кандидату", – подчеркнул политик.

По его словам, это продолжение грязной политической борьбы, которую на протяжении парламентской кампании вел против них "Оппозиционный блок".

"Были и фейковые борды, и фальшивые ролики якобы от меня. Но это их не спасет. Проиграли – имейте смелость признать это. Не заставляйте людей рисковать своей свободой. Не подставляйте их!", – подчеркнул Бойко.

Он также отметил, что команда юристов партии пристально следит за всеми нарушениями, которые сейчас происходят в отношении кандидатов-мажоритарщиков от ОПЗЖ в окружных и участковых комиссиях.

"Мы не дадим украсть ни один голос, отданный избирателями за наших кандидатов. Мы еще раз предупреждаем членов окружных и участковых комиссий – выполните свою работу честно и не нарушайте закон, поскольку за это предусмотрена уголовная ответственность", – подытожил Бойко.

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