Бойко: у "Оппозиционной платформы - За жизнь" есть план восстановления мира в Украине

Фото: Юрий Бойко (пресс-служба)

Бойко рассказал, что у ОПЗЖ есть план-концепция

На сегодняшний день есть множество заявлений о будущих переменах, но на деле, новоиспеченной властью не было предпринято хоть каких-нибудь конкретных действий для решения первоочередных проблем, главной из которых остается вопрос прекращения боевых действий на юге и востоке страны и установление мира в Украине. Об этом заявил сооснователь политической партии "Оппозиционная платформа за жизнь" Юрий Бойко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу.

"У нашей политической силы есть реалистичный план урегулирования ситуации на Донбассе и выхода страны из кризиса. Наш план-концепция полностью соответствует Минским соглашениям, находит понимание и поддержку и в Луганске, и в Донецке, и в Москве. Конкретных решений не приняли только представители украинской власти. Мы прекрасно понимаем, что без прямых переговоров с представителями РФ и руководством непризнанных "республик" восстановление мира невозможно. И мы готовы начать переговорный процесс, без оглядки на свои рейтинги", – сказал Бойко.

По его словам, главным приоритетом политсилы являются люди, потому что люди, оказавшиеся и на контролируемой, и на неконтролируемой территории, доведены до отчаяния.

"Шестой год войны. Людские потери, разрушенные дома, уничтожена инфраструктура, семьи разорванные политиками-ястребами на части. Как и сколько еще можно это терпеть?! Мы идем на выборы, чтобы требования украинцев о мире были услышаны, чтобы перелистнуть эту страшную страницу горя и потерь и начать восстанавливать Донбасс, восстанавливать Украину. С этим наша команда мира идет на выборы", – подчеркнул Бойко.

Как отметили в пресс-службе, согласно всем социологическим опросам, среди тех, кто определились и готовы проголосовать на выборах 21 июля, ОПЗЖ поддерживают более 12% избирателей. Она уверенно занимает второе место в рейтинге партий-фаворитов парламентской гонки.