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Бойко: каноническая церковь в Украине выстояла благодаря митрополиту Онуфрию

Новости » Политика    25.06.2019 - 18:22
Бойко: каноническая церковь в Украине выстояла благодаря митрополиту Онуфрию
Фото: Юрий Бойко (пресс-служба)

Бойко отметил, что политики не должны вмешиваться в церковные дела

Благодаря личной позиции митрополита Онуфрия каноническая церковь в Украине выстояла. Об этом заявил сооснователь партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Выдержать эту смуту с таким стоицизмом, с такой мудростью смог бы только Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Его выдержка позволила сделать так, чтобы вся эта пена сошла и Церковь выстояла. В этот день я от души хочу пожелать ему дальше плодотворно трудиться во славу Бога и во славу нашего народа. Мы равняемся на него, он для нас безоговорочный моральный авторитет", – считает нардеп.

По его мнению, политики не должны вмешиваться в церковные дела.

"Произошло то, чего мы и ожидали, когда была создана так называемая новая церковь и стало понятно, что это временное явление, что будут распри и раскол. Собственно говоря, так и случилось. Политики должны держаться как можно дальше от церковных вопросов. Церковь должна сама решать свои проблемы. Нельзя людей ломать через колено и заставлять ходить в тот или иной храм", – заявил политик.

По мнению сооснователя политсилы, каноническая УПЦ является "примером служения и Богу, и народу".

"Каноническая Украинская православная церковь с честью прошла эти испытания. Давление только сплотило и закалило Церковь. Сегодня она является примером, как нужно выдерживать смутные времена и давление. Служители канонической церкви стали примером служения Богу и народу. Верующие увидели, что священнослужители, выдержав этот пресс, способны их защитить", – резюмировал Бойко.

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