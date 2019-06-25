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Бойко: канонічна церква в Україні вистояла завдяки митрополиту Онуфрію

Новини » Політика    25.06.2019 - 18:22
Бойко: канонічна церква в Україні вистояла завдяки митрополиту Онуфрію
Фото: Юрій Бойко (прес-служба)

Бойко зазначив, що політики не повинні втручатися в церковні справи

Завдяки особистій позиції митрополита Онуфрія канонічна церква в Україні вистояла. Про це заявив співзасновник партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Витримати цю смуту з таким стоїцизмом, з такою мудрістю зміг би тільки Блаженніший Митрополит Онуфрій. Його витримка дозволила зробити так, щоб вся ця піна зійшла і Церква вистояла. В цей день я від душі хочу побажати йому далі плідно трудитися у славу Бога і славу нашого народу. Ми рівняємося на нього, він для нас беззаперечний моральний авторитет", – вважає нардеп.

На його думку, політики не повинні втручатися в церковні справи.

"Сталося те, чого ми й очікували, коли була створена так звана нова церква і стало зрозуміло, що це тимчасове явище, що будуть чвари і розбрат. Власне, так і сталося. Політики повинні триматися якомога далі від церковних питань. Церква повинна сама вирішувати свої проблеми. Не можна людей ламати через коліно і змушувати ходити в той або інший храм", – заявив політик.

На думку співзасновника політсили, канонічна УПЦ є "прикладом служіння Богу і народу".

"Канонічна Українська православна церква з честю пройшла ці випробування. Тиск тільки згуртував і загартував Церкву. Сьогодні вона є прикладом, як потрібно витримувати смутні часи і тиск. Служителі канонічної церкви стали прикладом служіння Богу і народу. Віруючі побачили, що священнослужителі, витримавши цей прес, здатні їх захистити", – резюмував Бойко.

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