Боїться війни. Президент Південної Африки знайшов нову причину не арештовувати Путіна

Арешт у ПАР російського диктатора Володимира Путіна на виконання ордера, який видав Міжнародний кримінальний суд, був би "рівносильним" оголошенню війни РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента ПАР Сиріла Рамафоси , яку приводить Yahoo News.

Дипломатична дилема ПАР розігрується в суді, де провідна опозиційна партія Демократичний альянс намагається нав'язати уряду позицію щодо затримання і передачі Путіна Міжнародному кримінальному суду, якщо він ступить на землю ПАР.

Позиція Рамафоси

Але у відповідному листі під присягою Рамафоса назвав заяву окружного прокурора безвідповідальною і сказав, що на карту "поставлено" національну безпеку країни.

"Росія ясно дала зрозуміти, що арешт її чинного президента буде оголошенням війни", - сказав він.

Він додав, що було б несумісно з Конституцією ПАР ризикувати вступом у "війну" з Росією. За словами Рамафоси, ПАР домагається звільнення від виконання вимоги суду відповідно до правил МКС на тій підставі, що проведення арешту може "загрожувати" безпеці, миру і порядку в державі.

Підписані в червні і спочатку позначені як "конфіденційні", письмові свідчення Рамафоси були опубліковані у вівторок після того, як суд постановив оприлюднити відповідні документи.

Саміт БРІКС у ПАР

Наприкінці серпня у Південній Африці пройде саміт країн БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю і Південної Африки). Проте візит Путіна досі питанням через виданий Міжнародним кримінальним судом орден на його арешт у справі про депортацію українських дітей.

Згідно з законодавством, Південно-Африканська Республіка повинна арештувати Путіна у разі приїзду. ПАР намагається забезпечити імунітет диктатору.

Заступник президента ПАР Пол Машатайл заявив у недавніх інтерв'ю, що уряд намагається переконати Путіна не приїжджати, але поки безуспішно.

Ордер на арешт Путіна

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.