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Не боїться РЕБ. У Росії заявили про новітній спосіб передачі даних

Середа 18 вересня 2024 21:07
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Не боїться РЕБ. У Росії заявили про новітній спосіб передачі даних Ілюстративне фото: у Росії заявили про новітній спосіб передачі даних (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські військові випробували серію пристроїв, які працюють на ідентифікаційних багатопрофільних модулях. Росіяни заявляють, що це новий спосіб захищеної передачі інформації.

Про уе повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Відомо, що випробування прототипу переносного пристрою для обміну інформацією провели АНО "Центр Рівір" і ТОВ "Цифрова безпека". Новий спосіб передачі інформації між пристроями нібито заснований на принципово новому підході, який робить її перехоплення або блокування практично неможливими.

"Передача повідомлень між пристроями відбувається зашифрованими каналами зв'язку, у зв'язку з чим, навіть перехопивши повідомлення, практично неможливо його дешифрувати. Особливий порядок передачі пакета даних між пристроями дає змогу забезпечувати обмін даними навіть під впливом засобів радіоелектронної боротьби" - директор "Центр Рівір" Станіслав Геворкян.

За його заявами, їх розробка нібито виключає перехоплення або блокування інформації. Росіяни заявляють, що вона відрізняється стійкістю до засобів радіоелектронної боротьби.

"Надалі ми плануємо розширення спільних проєктів: запуск нових ініціатив, які зможуть інтегрувати сучасні технології, такі як штучний інтелект і великі масиви даних", - додав Геворкян.

Нещодавно РБК-Україна розповідало про те, що українські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) настільки ефективні, що російські окупанти на півночі Харківської області змушені намагатися встановити дротовий зв’язок для координування своїх дій.

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