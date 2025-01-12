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Бої за Торецьк: ЗСУ б'ють по росіянах з танка, який "затрофеїли" у Харківській області

Торецьк, Неділя 12 січня 2025 11:30
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Бої за Торецьк: ЗСУ б'ють по росіянах з танка, який "затрофеїли" у Харківській області Фото: ЗСУ в боях за Торецьк б'ють по росіянах з танка Т-80, який "затрофеїли" у Харківській області (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові в боях за Торецьк б'ють по окупантах з російського танка Т-80. Його ЗСУ "затрофеїли" у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Екіпаж із 100 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ майстерно опанував трофейний Т-80 і вже не раз довів його ефективність у запеклих боях за Торецьк", - йдеться у повідомленні.

Танк, захоплений ще у Харківській області, був додатково обладнаний захистом від дронів.

"Танкістам доводиться вести вогонь на мінімальній дистанції, іноді це менше 100 метрів. Ворожа піхота, не маючи протитанкових засобів, покладається виключно на дрони та артилерію", - зазначають у Генштабі.

ЗСУ в боях за Торецьк б'ють по росіянах з танка Т-80, який "затрофеїли" у Харківській області (t.me/GeneralStaffZSU)

Як констатують військові, бойова машина вже пережила влучання дронів та "Градів".

Ситуація на Торецькому напрямку

За добу, 11 січня, ЗСУ вдарили по чотирьох районах зосередження складу РФ. Загалом на фронті відбулось 184 бойові зіткнення.

Зокрема, минулої доби на Торецькому напрямку окупанти шість разів штурмували позиції ЗСУ у районах Торецька та Диліївки.

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