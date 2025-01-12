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Бои за Торецк: ВСУ бьют по россиянам из танка, который "затрофеили" в Харьковской области

Торецк, Воскресенье 12 января 2025 11:30
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Бои за Торецк: ВСУ бьют по россиянам из танка, который "затрофеили" в Харьковской области Фото: ВСУ в боях за Торецк бьют по россиянам из танка Т-80, который "затрофеили" в Харьковской области (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные в боях за Торецк бьют по оккупантам из российского танка Т-80. Его ВСУ "затрофеили" в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Экипаж из 100 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ мастерски овладел трофейным Т-80 и уже не раз доказал его эффективность в ожесточенных боях за Торецк", - говорится в сообщении.

Танк, захваченный еще в Харьковской области, был дополнительно оборудован защитой от дронов.

"Танкистам приходится вести огонь на минимальной дистанции, иногда это менее 100 метров. Вражеская пехота, не имея противотанковых средств, полагается исключительно на дроны и артиллерию", - отмечают в Генштабе.

ВСУ в боях за Торецк бьют по россиянам из танка Т-80, который "затрофеили" в Харьковской области (t.me/GeneralStaffZSU)

Как констатируют военные, боевая машина уже пережила попадания дронов и "Градов".

Ситуация на Торецком направлении

За сутки, 11 января, ВСУ ударили по четырем районам сосредоточения состава РФ. Всего на фронте состоялось 184 боевых столкновения.

В частности, за прошедшие сутки на Торецком направлении оккупанты шесть раз штурмовали позиции ВСУ в районах Торецка и Дилиевки.

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