Бої на Херсонському напрямку: як підрив Кахівської ГЕС вплинув на роботу прикордонників (відео)

Після підриву Каховської ГЕС проведення бойових дій на даному напрямку суттєво змінилось. Українські прикордонники адаптувались до нових умов та систематично проводять операції зі знищення ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram .

Як зазначають прикордонники, значні ділянки суходолу, які раніше були сховані під водою, тепер заростають деревами та іншою рослинністю.

"Такі зміни позначились і на ході бойових дій, що попри підрив греблі не припиняються на цій ділянці фронту. Ускладнює ситуацію також близькість до Запорізької АЕС, яку у 2022 році окупувала російська армія. Оборону тут тримають українські прикордонники", - йдеться в повідомленні.

Як зауважують бійці, підривом ГЕС окупанти ускладнили собі проведення бойових дій на даному напрямку. Причиною цьому є необхідність долати певні відстані вздовж новоутворених болотистих ділянок водосховища, які раніше було легко подолати на паромних переправах.