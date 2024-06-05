Бои на Херсонском направлении: как подрыв Каховской ГЭС повлиял на работу пограничников (видео)

После подрыва Каховской ГЭС проведение боевых действий по данному направлению существенно изменилось. Украинские пограничники адаптировались к новым условиям и систематически проводят операции по уничтожению врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram .

Как отмечают пограничники, значительные участки суши, которые раньше были спрятаны под водой, теперь зарастают деревьями и другой растительностью.

"Такие изменения отразились и на ходе боевых действий, что, несмотря на подрыв дамбы, не прекращаются на этом участке фронта. Усложняет ситуацию также близость к Запорожской АЭС, которую в 2022 году оккупировала российская армия. Оборону здесь держат украинские пограничники", - говорится в сообщении.

Как отмечают бойцы, подрывом ГЭС оккупанты осложнили себе проведение боевых действий на данном направлении. Причиной тому есть необходимость преодолевать определенные расстояния вдоль образованных болотистых участков водохранилища, которые раньше было легко преодолеть на паромных переправах.