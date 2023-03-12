UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бої за Бахмут. Прикордонники розповіли про ситуацію в місті на ранок

Фото: ЗСУ тримають Бахмут Донецької області під своїм контролем (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники продовжують боротися за Бахмут Донецької області та тримати місто під своїм контролем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Стоїмо на позиції, тримаємо. Поряд вже окупанти підлізли. Нічого, ми тримаємось", - розповів прикордонник, додавши, що треба, щоб "вони один одного перестріляли".

Як повідомлялось, за даними Інституту вивчення війни, бої в районі Бахмута стали більш інтенсивними, а в Запорізькій області росіяни зводять нові фортифікаційні споруди.

Нагадаємо, за суботу, 11 березня, ЗСУ відбили 92 атаки росіян на п'яти напрямках, а також знищили один склад боєприпасів та 2 місця розгортання станцій РЕБ противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутВійна в Україні