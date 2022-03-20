Из-за боязни санкций. Богачи из России пытаются продать недвижимость на Манхэттене, - FT

По данным FT, некоторые состоятельные россияне начали все чаще обращаться к брокерам по поводу продажи дорогой недвижимости на Манхэттене. Большинство из них пытаются сделать это через проверенных брокеров, а не через публичные продажи, чтобы свести огласку к минимуму.

Однако не все прибегают к услугам брокеров. На днях особняк соучредителя "Альфа-банка" Алексея Кузьмичева (фигурирует в санкционном списке) в Верхнем Ист-Сайде был выставлен на продажу за 41 млн долларов, что на 1 млн меньше, чем тот заплатил в 2016 году.

"Все они говорят только о продаже", - отметила одна из ведущих брокеров Долли Ленц.

По ее словам, на сегодня есть большой вопрос, на каких условиях могут быть проведены такие сделки. При этом она подчеркивает, что уже завалена запросами от покупателей, которые надеются получить российские активы подешевле.

Как пишет FT, большинство российских богачей на Манхэттене далеки от олигархов и вряд ли на них когда-нибудь распространят санкции. По мнению директора по исследованиям брокерской компании Serhant Гаррета Дердериана, россияне, которые хотят продать недвижимость, представляют собой "очень небольшую группу людей" по сравнению с той группой россиян, кто все еще ищет недвижимость в США.

"Глобальные рынки, такие как Нью-Йорк и Майами, стали излюбленным местом для богатых. На данный момент в Нью-Йорке не проводится распродажа недвижимости, принадлежащей россиянам", - добавил он.