Бояться ЗСУ? Партизани зафіксували перекидання кораблів РФ із Криму до Новоросійська

"Агенти зі складу військових Чорноморського флоту ЗС РФ передають інформацію, що російські окупанти перекидають кораблі з Криму до Новоросійська" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що партизанам вдалося зафіксувати перекидання кораблів, військ і техніки противника в порту "Кавказ". Війська надалі будуть доставлені до Новоросійська.

Фото: Окупанти (t.me/atesh_ua)

Це робиться через успішні ракетні удари українських сил по флоту росіян.

Серед росіян фіксують паніку

"Рівно 2 місяці тому було знищено великий десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону" в бухті Севастополя. Саме завдяки агентам "АТЕШ" і простим Севастопольцям це стало можливим", - написали партизани.

Також повідомляється, що в лавах противника справжня паніка. Росіяни здогадуються, що настають нові удари по їхньому флоту і намагаються його врятувати.

Ситуація в Криму

Сили оборони України регулярно атакують російську техніку та особовий склад противника.

Нещодавно в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони підтвердили ураження двох малих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ.

Також секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Збройні сили України досягли величезних успіхів зі знищення росіян на території тимчасово окупованого Криму.