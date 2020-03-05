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Как не бояться выступать публично? Тренинг от РБК-Украина и HR YOU

Новости » Пресс-релизы     05.03.2020 - 13:29
Как не бояться выступать публично? Тренинг от РБК-Украина и HR YOU
Фото: кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

РБК-Украина совместно с компанией по развитию человеческого капитала HR YOU представляет Всеукраинскую программу "Человек Будущего" по обучению навыкам ХХI века, которые нужны всем, вне зависимости от возраста, позиции в компании и сферы деятельности.

Эти навыки называются soft skills (мягкие навыки), которые международные эксперты Экономического Форума в Давосе признали, как самые затребованные в мире среди работодателей, а результаты исследования Гарвардского университета и Стэнфордского Института подтвердили, что успех любого человека в современном мире на 85% зависит именно от мягких навыков.

  • Вы хотите узнать секреты успешного спикера/оратора?
  • Всегда быть всегда в центре внимания?
  • Выгодно презентовать себя и свой проект?
  • Не просто узнать, а "встроить" в себя эти навыки на всю жизнь и легко использовать их в любой ситуации?

Тогда мастер-класс ораторского искусства "Топ-Спикер" от теле- и радио ведущей, эксперта-консультанта телеканалов СТБ и Украина с 10-ти летним опытом работы в радиоэфире с охватом 1 000 000 людей, соавтором Национального рекорда самого продолжительного Телевизионного Марафона в сфере образования АННЫ ПРОСВЕТОВОЙ для Вас!

19 марта в 18.30 Анна ждет Вас по адресу: пр. Победы, 38 (ДК Большевик).

Стоимость – 500 грн. Ссылка на регистрацию здесь.

Количество мест ограниченно!

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