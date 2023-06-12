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Бояться підриву Керченського мосту. У Криму росіяни посилили поліцейський режим

Новость на русском →
Крим, Понеділок 12 червня 2023 17:05
Бояться підриву Керченського мосту. У Криму росіяни посилили поліцейський режим Фото: Керченський (Кримський) міст (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Криму росіяни посилюють заходи з пошуку українського підпілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляє ЦНС, у зв’язку зі збільшенням діяльності українського підпілля на півострові, противник посилив заходи безпеки на пунктах в’їзду на незаконно збудований Керченський міст.

У Криму зафіксовано проведення більш ретельної перевірки особистих документів, транспортних засобів та документів на них.

Зазвичай окупанти перевіряють історію браузера та на підписки телеграм й вайбер каналів. Також росіян цікавить чи встановлений на телефоні VPN аби обходити блокування українських сайтів.

Центр національного спротиву закликав мешканців тимчасово окупованих територій бути пильними й чистити історію браузерів та відписуватися від українських Telegram-каналів перед виходом на вулицю.

Ситуація у Криму

Російські окупанти в істериці через очікуваний контрнаступ ЗСУ, тому активно рию окопи в тимчасово окупованому Криму та біля нього.

Також ми повідомляли, що росіяни розпочали підготовку до переміщення населення та викрадення матеріально-культурних цінностей з півночі Криму. Були віддані вказівки щодо списку населення на примусове вивезення вглиб до півострова або ж на територію Росії. Також підготовка вже відбулась в місті Армянськ.

Окрім того, російські війська можуть готувати провокації на хімічному заводі в Армянську в тимчасово окупованому Криму. Це загрожує екологічною катастрофою для України, Туреччини та самої РФ.

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