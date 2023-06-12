Боятся подрыва Керченского моста. В Крыму россияне ужесточили полицейский режим

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как сообщает ЦНС, в связи с увеличением деятельности украинского подполья на полуострове противник усилил меры безопасности на пунктах въезда на незаконно построенный Керченский мост.

В Крыму зафиксировано более тщательную проверку личных документов, транспортных средств и документов на них.

Обычно оккупанты проверяют историю браузера и на подписки телеграмм и вайбер каналов. Также россиян интересует установлен ли на телефоне VPN, чтобы обходить блокировку украинских сайтов.

Центр национального сопротивления призвал жителей временно оккупированных территорий быть бдительными и чистить историю браузеров и отписываться от украинских Telegram-каналов перед выходом на улицу.

Ситуация в Крыму

Российские оккупанты в истерике из-за ожидаемого контрнаступления ВСУ, поэтому активно рою окопы во временно оккупированном Крыму и возле него.

Также мы сообщали, что россияне начали подготовку к перемещению населения и угону материально-культурных ценностей с севера Крыма. Были отданы указания относительно списка населения на принудительный вывоз вглубь в полуостров или на территорию России. Также подготовка уже состоялась в Армянске.

Кроме того, российские войска могут готовить провокации на химическом заводе в Армянске во временно оккупированном Крыму. Это чревато экологической катастрофой для Украины, Турции и самой РФ.