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Бояться НАТО? У Псковській області РФ хочуть сформувати тероборону

Фото: у Псковській області РФ хочуть сформувати тероборону (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Псковській області заявили, що аналізують "події" у Бєлгородській області. Тому влада хоче набрати територіальну оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Псковської області Михайла Ведернікова в Telegram.

"Зараз треба зробити все, щоб Псковська область була готова до будь-якого розвитку подій. У цьому використовуємо досвід Бєлгородської області. Ми давно його уважно вивчаємо", - сказав чиновник.

Губернатор заявив, що хоче сформувати тероборону. За його словами, бійців наберуть "найближчим часом".

"Їх головною задачею бути допомога силовим структурам у випадку можливого надзвичайних ситуацій. Мова йде про гасіння пожеж, ліквідацію наслідків НС, допомогу у патрулюванні важливих об'єктів", - стверджує губернатор.

Варто зазначити, що Псковська область розташована біля кордону з Естонією та Латвією. Ці балтійські країни є членами НАТО.

Що відбувається у Бєлгородській області

Нагадаємо, наприкінці травня російські повстанці оголосили про початок операції у Бєлгородській області. Легіон "Свобода Росії" та "Російській добровольчий корпус" (РДК) пояснили, що хочуть звільнити регіон від путінського режиму.

Російські повстанці проводили рейди на території РФ та навіть викликали губернатора Бєлгородської області на переговори, але той не прийшов.

Українська військова розвідка заявила, що Україна готова розглянути звернення цивільних про евакуацію з Бєлгородської області.

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