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Бояться наступу ЗСУ? Окупанти активно звозять "зуби дракона" до Євпаторії (фото, відео)

Крим, Четвер 30 листопада 2023 11:31
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Бояться наступу ЗСУ? Окупанти активно звозять "зуби дракона" до Євпаторії (фото, відео) Фото: окупанти активно звозять "зуби дракона" до Євпаторії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти продовжують активно облаштовувати оборонні загородження у Криму. Зокрема, "зуби дракона" звозять КамАЗами до Євпаторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Агенти зафіксували в місті Саки переміщення до десятка КАМАЗів, які сповнені так званих "зуб дракона". Ми простежили і дізнались, що вони попрямували у бік Євпаторії", - йдеться в повідомленні.

Як вважають в "Атеш", російські війська повною мірою готуються відбивати прихід українських сил на кримський півострів.

"Велика кількість сил і техніки продовжується накопичуватися в кримських містах", - додають партизани.

Ситуація у Євпаторії

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму. Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії.

Раніше ЗСУ завдали удару за місцем розташування російського ЗРК недалеко від Євпаторії в тимчасово окупованому Криму, що може говорити про неготовність сил ППО РФ відбивати українські атаки. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Крим напханий російськими системами протиповітряної оборони, але вони не можуть впоратися із західними ракетами, які є в України.

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