На бой Усик - Беллью проданы практически все билеты

На данный момент уже реализовано 95% вместимости арены

На бой абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО) против бывшего обладателя титула WBC британца Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) проданы практически все билеты. Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

На данный момент уже реализовано более 20 тысяч билетов, что составляет 95 процентов вместимости арены. Многофункциональная Manchester Arena, на которой пройдет боксерский вечер, вмещает 21 тысяч зрителей.

Самые дешевые билеты были раскуплены в считанные часы после старта продаж. Сейчас же их можна купить на специализированных британских билетных сервисах перепродаж по цене, в несколько раз превышающей стартовую.

Бой, на кону которого будут стоять пояса украинца по версиям WBC, IBF, WBO и The Ring, состоится 10 ноября и станет главным событием вечера бокса в Манчестере.

После этого поединка Усик планирует перейти в супертяжелый вес, чтобы сразиться с британцем Энтони Джошуа (22-0, 21 КО).

Отметим, 28-летний Джошуа уже заключил соглашение на следующий бой, который пройдет 13 апреля 2019 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Пока неизвестно, кто станет его соперником.