На бій Усик - Беллью продані практично всі квитки

На даний момент вже реалізовано 95% місткості арени

На бій абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (15-0, 11 КО) проти колишнього володаря титулу WBC британця Тоні Беллью (30-2-1, 20 КО) продані практично всі квитки. Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

На даний момент вже реалізовано понад 20 тисяч квитків, що становить 95 відсотків місткості арени. Багатофункціональна Manchester Arena, на якій пройде боксерський вечір, вміщує 21 тисяч глядачів.

Найдешевші квитки були розкуплені за лічені години після старту продажів. Зараз же їх можна купити на спеціалізованих британських квиткових сервісах перепродажів за ціною, в кілька разів перевищує стартову.

Бій, на кону якого стоятимуть пояси українця за версіями WBC, IBF, WBO і The Ring, відбудеться 10 листопада і стане головною подією вечора боксу в Манчестері.

Після цього поєдинку Усик планує перейти у суперважку вагу, щоб битися з британцем Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО).

Зазначимо, 28-річний Джошуа вже уклав угоду на наступний бій, який пройде 13 квітня 2019 року на стадіоні "Уемблі" в Лондоні. Поки невідомо, хто стане його суперником.