"Темне" минуле Ботсаду: що приховує улюблене місце киян

Національний Ботанічний сад ім. Гришка є одним із найбільших у Європі. Цьогоріч йому виповниться 90 років, хоч сама ідея створення виникла ще у 1918 році.
В інтерв'ю РБК-Україна заступник директора Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України, кандидат біологічних наук Микола Шумик розповів, які таємниці приховує територія Ботсаду.
Ботсад розташований в історичній місцевості Києва - на Звіринці. Зараз його площа сягає 130 га. Це робить його одним із найбільших ботанічних садів у Європі.
"Територія Ботанічного саду - історичне місце. Колись тут була резиденція князя Всеволода - Красний двір. Знаковим є й Видубицький монастир, до якого примикає наша територія", - каже Шумик.
Заступник Ботсаду зазначає, що зелена зона облаштовувалась поступово. Ділянку виділили у 1935 році, а забудова фактично розпочалась з 1945-го.
"На південно-західній стороні колись було єврейське кладовище. Радянська влада його знищила - таким був у Союзі підхід до культурної спадщини, і не тільки єврейської. Тут також була частина Звіринецького кладовища", - розповів Шумик.
За словами науковця, Ботсад отримував кілька скарг від єврейських громад, але некрополь відновлювати не планують.
"Коли будували індонезійський сад, то виявили людські рештки. Тоді було кілька скарг від єврейських громад. Втім, перевіривши цю територію, вже більше нічого там не знайшли", - додав Шумик.
Раніше ми писали про те, що днями у столиці на території Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ" знайшли людські рештки у великому контейнері. Їх було майже 10 тонн.
Читайте також про те, що в Україні знайшли поховання легендарного рабина з Єрусалиму, який жив понад 100 років тому.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.