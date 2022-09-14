Бостонский марафон вместо бегунов из РФ и Беларуси пригласил небинарных людей

Спортивная изоляция РФ и Беларуси после полномасштабного военного вторжения в Украину набирает обороты. Один из самых престижных забегов на классическую дистанцию ​​42 км 195 м во второй раз пройдет без представителей стран-агрессоров.

"В знак продолжения поддержки Украины резидентов России и Беларуси не допустят на Бостонский марафон. Граждане России и Беларуси, которые в настоящее время не являются их резидентами, могут принять участие в соревнованиях, но не под флагами этих стран", – говорится в заявлении ассоциации.

В свою очередь в перечень категорий спортсменов Бостонского марафона добавили небинарных людей. Носители небинарных идентичностей (отличных от мужского и женского гендеров) могут зарегистрироваться наравне с другими участниками до 17 сентября.

Бостонский марафон-2023 намечен на 17 апреля. Регистрационный взнос на мероприятие составляет 225 долларов для американцев и 235 "зеленых" – для иностранцев. Ежегодный и один из самых популярных марафонов стал объектом теракта братьев Царнаевых из Кыргызстана в 2013 году. Тогда погибли три человека, сотни получили ранения.