"Бостон" здобув другу перемогу над "Далласом" у фіналі НБА: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

НБА, плей-офф, фінал

"Бостон" – "Даллас" – 105:98 (25:28, 29:23, 29:23, 22:24); серія – 2:0

"Маверікс" були в лідерах упродовж майже всієї першої чверті. На піку перевага техасців склала 7 очок, але під завісу відрізку "Селтікс" повернулися в гру (28:28). Кінцівка краще вдалася "Далласу", але на другу 12-хвилинку гості вийшли з +3.

"Бостон" доволі швидко вирівняв становище, а потім на деякий час на паркеті встановилися гойдалки. Кілька разів лідерство переходило з рук у руки. Проте, перед перервою "Селтікс" вдалося вийти вперед із тими ж трьома пунктами переваги.

Натомість в третій чверті господарі майданчика повністю контролювали перебіг подій. Підопічні Джо Маззулли спробували створити гандикап і навіть відірвалися на 13 очок. Однак, "Маверікс" зуміли відіграти чотири пункти відставання і зберегли шанси перед фінальною 12-хвилинкою.

Проте, в останній чверті "Бостон" постійно тримав "Даллас" на безпечній відстані. Трохи розслабилися "Селтікс" на фінальних хвилинах, тож гості скоротили дефіцит до -5. Утім, Вашингтон не зміг реалізувати двоочковий у вирішальний момент, а господарі в контратаці набрали 2 пункти та подвоїли перевагу в серії перед двома матчами в Техасі.