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"Бостон" одержал вторую победу над "Далласом" в финале НБА: видео

Бостон, Понедельник 10 июня 2024 09:54
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"Бостон" одержал вторую победу над "Далласом" в финале НБА: видео Фото: "Селтикс" снова были лучше "Маверикс" (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорцив

"Бостон Селтикс" на домашней арене одолели "Даллас Маверикс" в финальной серии сезона 2023/24 Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НБА, плей-офф, финал

"Бостон" – "Даллас" – 105:98 (25:28, 29:23, 29:23, 22:24); серия – 2:0

"Маверикс" были в лидерах на протяжении почти всей первой четверти. На пике преимущество техасцев составило 7 очков, но под занавес отрезка "Селтикс" вернулись в игру (28:28). Концовка лучше удалась "Далласу", но на вторую 12-минутку гости вышли с +3.

"Бостон" довольно быстро выровнял положение, а затем на время на паркете установились качели. Несколько раз лидерство переходило из рук в руки. Однако перед перерывом "Селтикс" удалось выйти вперед с теми же тремя пунктами преимущества.

В свою очередь в третьей четверти хозяева площадки полностью контролировали ход событий. Подопечные Джо Маззуллы попытались создать гандикап и даже оторвались на 13 очков. Однако "Маверикс" сумели отыграть четыре пункта отставания и сохранили шансы перед финальной 12-минуткой.

Тем не менее, в последней четверти "Бостон" постоянно держал "Даллас" на безопасном расстоянии. Немного расслабились "Селтикс" на финальных минутах, так что гости сократили дефицит к -5. Впрочем, Вашингтон не смог реализовать двухочковый в решающий момент, а хозяева в контратаке набрали 2 пункта и удвоили преимущество в серии перед двумя матчами в Техасе.

К слову, ранее комиссар НБА Сильвер анонсировал расширение лиги за пределы Штатов.

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