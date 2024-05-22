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"Бостон" в овертаймі дотиснув "Індіану" в першому фіналі Східної конференції НБА: відео

Фото: "Селтікс" на домашньому паркеті виявилися сильнішими (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорців

"Бостон Селтікс" здобули непросту перемогу над "Індіаною Пейсерс" на початку фінальної серії Сходу Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НБА, плей-офф, Східна конференція, фінал

"Бостон" – "Індіана" – 133:128 ОТ (34:31, 30:33, 30:29, 23:24, 16:11); серія – 1:0

 

 

"Селтікс" яскраво стартували, повівши 12:0 в дебюті зустрічі. Утім, далі "Пейсерс" прийшли до тями та до кінця першої чверті ледь не наздогнали "Бостон". Ігровий відрізок "Індіана" програла з -3.

Цей дефіцит гості відіграли якраз до великої перерви. Після першої половини цифри на табло були рівними – 64:64. Наступні ж дві 12-хвилинки закінчилися мінімальними перемогами кожної з команд, тож довелося грати овертайм.

Додатковий ігровий відрізок був конкурентним лише на старті, коли лідерство кілька разів переходило з рук у руки. Однак, далі ініціативою заволоділи "Селтікс". Кінцівка овертайму була спокійною для "Бостона", а фінальна перевага склала 5 пунктів.

Найбільший внесок у перемогу господарів зробив Джейсон Тейтум. Форвард оформив дабл-дабл – 36 очок, 12 підбирань. До топ-3 скорерів потрапили його одноклубники Джру Холідей (28 очок) та Джейлен Браун (27). Наступний матч зіграють у Бостоні в ніч проти п'ятниці, 24 травня.

До слова, раніше Вембаньяма став Новачком року НБА з рідкісним досягненням.

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