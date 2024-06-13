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"Бостон" опинився за крок від перемоги над "Далласом" у фіналі НБА: відео

Даллас, Четвер 13 червня 2024 10:22
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"Бостон" опинився за крок від перемоги над "Далласом" у фіналі НБА: відео Фото: Джейсон Тейтум набрав 31 пункт проти "Маверікс" (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорців

"Бостон Селтікс" здобули третю перемогу над "Даллас Маверікс" у фінальній серії сезону 2023/24 Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НБА, плей-офф, фінал

"Даллас" – "Бостон" – 99:106 (31:30, 20:20, 19:35, 29:21); серія – 0:3

На домашньому паркеті "Маверікс" потужно розпочали. До середини першої чверті техасці створили 13-очковий гандикап. Утім, примудрилися розгубити його на фініші ігрового відрізку (31:30).

На рівних промайнула друга 12-хвилинка. Ані "Даллас", ані "Бостон" не змогли відірвалися бодай на п'ять пунктів. Гойдалки тривали всю чверть, а на велику перерву "Маверікс" пішли з тією ж перевагою на одне очко.

Натомість третя 12-хвилинка обернулася для господарів повним фіаско. Після рівного початку "Селтікс" зі середини чверті почали методично нарощувати відрив. За підсумками відрізку "Бостон" відірвався від "Далласа" аж на 15 пунктів.

У фінальній чверті "Маверікс" кинули всі сили, щоб повернутися в гру. На диво, техасцям вдалося підібратися впритул до опонентів уже в середині 12-хвилинки (92:93). Однак, кінцівку поєдинку "Селтікс" провели краще, дозволивши господарям набрати лише 1 очко після данка Тейтума та двоочкового Брауна.

Отже, "Бостон" потроїв перевагу в серії до чотирьох перемог (3:0). Тепер кожен наступний фінальний матч може стати останнім. У ніч проти суботи, 15 червня, команди вдруге зіграють в Техасі.

До слова, раніше комісар НБА Сільвер анонсував розширення ліги за межі Штатів.

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