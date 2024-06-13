"Бостон" оказался в шаге от победы над "Далласом" в финале НБА: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

НБА, плей-офф, финал

"Даллас" – "Бостон" – 99:106 (31:30, 20:20, 19:35, 29:21); серия – 0:3

На домашнем паркете "Маверикс" мощно начали. К середине первой четверти техасцы создали 13-очковый гандикап. Впрочем, умудрились растерять его на финише игрового отрезка (31:30).

На равных пролетела вторая 12-минутка. Ни "Даллас", ни "Бостон" не смогли оторваться хотя бы на пять пунктов. Качели длились всю четверть, а на большой перерыв "Маверикс" ушли с тем же преимуществом в одно очко.

В свою очередь ретья 12-минутка обернулась для хозяев полным фиаско. После ровного начала "Селтикс" с середины четверти начали методически наращивать отрыв. По итогам отрезка "Бостон" оторвался от "Далласа" на 15 пунктов.

В финальной четверти "Маверикс" бросили все силы, чтобы вернуться в игру. Удивительно, техасцам удалось подобраться вплотную к оппонентам уже в середине 12-минутки (92:93). Однако концовку поединка "Селтикс" провели лучше, позволив хозяевам набрать лишь 1 очко после данка Тейтума и двухочкового Брауна.

Итак, "Бостон" утроил преимущество в серии до четырех побед (3:0). Теперь каждый последующий финальный матч может стать последним. В ночь на субботу, 15 июня, команды второй раз сыграют в Техасе.