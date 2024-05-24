ua en ru
Пт, 24 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Бостон" Михайлюка во второй раз обыграл "Индиану": видео плей-офф НБА

Бостон, Пятница 24 мая 2024 09:29
UA EN RU
"Бостон" Михайлюка во второй раз обыграл "Индиану": видео плей-офф НБА Фото: Святослав Михайлюк приложился к победе над "Пэйсерс" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

"Бостон Селтикс" с украинцем Святославом Михайлюком в составе разобрался с "Индианой Пэйсерс" во втором финале Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НБА, плей-офф, Восточная конференция, финал

"Бостон" – "Индиана" – 126:110 (25:27, 32:24, 36:29, 33:30); серия – 2:0

В первой четверти "Индиана" смогла оформить минимальное преимущество над "Селтикс". Впрочем, этот локальный успех оказался последним для гостей. "Бостон" взялся методически увеличивать преимущество над "Пэйсерс".

На большой перерыв хозяева паркета ушли с 6-очковым гандикапом. Еще 7 пунктов сверху "Селтикс" прибавили по итогам третьей четверти. На финальном игровом отрезке Джо Маззулла предоставил время резервистам, поэтому окончательное преимущество составило +16.

Михайлюк получил полторы минуты. За отведенное время он совершил 1 бросок и попал в корзину из-за "дуги". По статистическому показателю "плюс-минус" результат оказался положительным (+1).

Итак, "Бостон" оформил вторую победу в серии до четырех. Следующие два поединка пройдут в Индианаполисе. Первый матч состоится в ночь на воскресенье, 26 мая.

К слову, накануне "Даллас" минимально одолел "Миннесоту" на выезде.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Пограничники не исключают возможного наступления РФ в Сумской области: должны быть готовы
Пограничники не исключают возможного наступления РФ в Сумской области: должны быть готовы
DAILY
Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать