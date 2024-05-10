"Бостон" Михайлюка програв "Клівленду", "Оклахома" поступилася "Далласу" в плей-офф НБА

НБА, плей-офф, Східна конференція, 2-й раунд

"Бостон" – "Клівленд" – 94:118 (24:30, 30:24, 24:36, 16:28); серія – 1:1

НБА, плей-офф, Західна конференція, 2-й раунд

"Оклахома-Сіті" – "Даллас" – 110:119 (32:36, 30:32, 27:31, 21:20); серія – 1:1

"Кавальєрс" переграли "Селтікс" на виїзді. "Бостон" провалив дальні кидки, влучивши лише 8 разів із 35-ти спроб із-за "дуги". Після обміну перемогами в стартових двох чвертях "Клівленд" просто зім'яв господарів після великої перерви.

За підсумками третьої 12-хвилинки огайці "привезли" фавориту 8 пунктів переваги. Після ж фінальної чверті гості вийшли на +24 очки. Українець Святослав Михайлюк з'явився на паркеті під завісу зустрічі та встиг оформити 1 підбирання та одного разу втратити м'яч.

Натомість "Маверікс" підкорили штат Оклахома. Заявку на підсумковий успіх техасці подали в першій половині, відірвавшись на 6 очок. Утім, на старті третьої чверті "Тандер" організували непоганий ривок і окреслили намір оформити камбек у стилі першого поєдинку.

Проте, "Даллас" цього разу не похитнувся. Дует Дончіча та Вашингтона повів "Маверікс" за собою, тож гості вчасно зірвали переможні плани "Оклахоми". Зрештою, вирішальною стала "засуха" господарів майданчика на старті фінальної чверті, що вкупі з точними кидками Дончіча забезпечила першу перемогу "Далласа".