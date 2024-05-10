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"Бостон" Михайлюка проиграл "Кливленду", "Оклахома" уступила "Далласу" в плей-офф НБА

Пятница 10 мая 2024 10:29
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"Бостон" Михайлюка проиграл "Кливленду", "Оклахома" уступила "Далласу" в плей-офф НБА Фото: Джейлен Браун и Джейсон Тейтум не спасли "Селтикс" (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорцив

"Кливленд Кавальерс" и "Даллас Маверикс" сравняли счет в сериях второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 2-й раунд

"Бостон" – "Кливленд" – 94:118 (24:30, 30:24, 24:36, 16:28); серия – 1:1

НБА, плей-офф, Западная конференция, 2-й раунд

"Оклахома-Сити" – "Даллас" – 110:119 (32:36, 30:32, 27:31, 21:20); серия – 1:1

"Кавальерс" обыграли "Селтикс" на выезде. "Бостон" провалил дальние броски, попав лишь 8 раз из 35-ти попыток из-за "дуги". После обмена победами в двух стартовых четвертях "Кливленд" просто смял хозяев после большого перерыва.

По итогам третьей 12-минутки огайцы "привезли" фавориту 8 пунктов преимущества. После же финальной четверти гости вышли на +24 очка. Украинец Святослав Михайлюк появился на паркете под занавес встречи и успел оформить 1 подбор и однажды потерять мяч.

В свою очередь "Маверикс" покорили штат Оклахома. Заявку на итоговый успех техасцы подали в первой половине, оторвавшись на 6 очков. Впрочем, на старте третьей четверти "Тандер" организовали неплохой рывок и наметили намерение оформить камбэк в стиле первого поединка.

Однако "Даллас" на этот раз не пошатнулся. Дуэт Дончича и Вашингтона повел "Маверикс" за собой, и гости вовремя сорвали победные планы "Оклахомы". В конце концов, решающей стала "засуха" хозяев площадки на старте финальной четверти, которая вместе с точными бросками Дончича обеспечила первую победу "Далласа".

К слову, накануне "Никс" во второй раз одолели "Индиану" в полуфинале Восточной конференции НБА.

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